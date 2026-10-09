Homem que mantinha 13 crianças reféns em creche é morto pela polícia no PR

O homem armado com uma faca que invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e fez 13 crianças reféns no bairro São Braz, em Curitiba, foi morto pela Polícia Militar (PM) no início da noite desta sexta-feira (9). A informação foi confirmada oficialmente pelo comando da PM no Paraná. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para o gerenciamento da crise e assumiu as negociações no local, que havia sido completamente isolado pelas forças de segurança. Todas as crianças saíram ilesas da ocorrência, segundo a PM.

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A invasão ocorreu por volta das 15 horas e mobilizou um forte aparato policial, envolvendo equipes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Bprone) e o apoio aéreo de um helicóptero da corporação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), o primeiro contato visual e verbal com o suspeito aconteceu por volta das 17h30, momento em que os agentes confirmaram que os 13 alunos estavam sob domínio do homem dentro de uma das salas da unidade. As demais crianças e funcionários que estavam em outros espaços do CMEI conseguiram deixar o prédio em segurança logo nos primeiros minutos da invasão.

O perímetro de isolamento foi ampliado e as autoridades determinaram a evacuação imediata de um colégio vizinho à creche, orientando os pais a buscarem os estudantes de forma emergencial. Os familiares das crianças mantidas reféns foram acolhidos por equipes da Prefeitura de Curitiba. A administração municipal deslocou profissionais de psicologia e assistência social para prestar atendimento especializado e amparar os parentes durante a angústia das negociações.

A identidade do sequestrador ou se ele possuía algum grau de parentesco com as vítimas não foram informados. Ele teria deixado um carta afirmando estar armado com uma pistola e que teria levado para a sala de aula uma galão de gasolina.

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A Prefeitura de Curitiba, por meio de nota, informou que a Secretaria Municipal da Educação acompanhou o caso desde o início, prestando suporte aos envolvidos, e reforçou que a Polícia Militar conduziu toda a operação com o apoio da Guarda Municipal, tendo como prioridade absoluta a preservação da vida das crianças e dos profissionais da educação.