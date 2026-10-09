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Homem que invadiu creche em Curitiba libera parte das crianças mantidas reféns

Suspeito acessou a unidade de educação alegando ser entregador nesta sexta-feira (09)

Escrito por Da Redação
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Homem que invadiu creche em Curitiba libera parte das crianças mantidas reféns
Autor Forças de segurança estão no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz - Foto: Reprodução/Tony Mattoso/RPC

Oito crianças que eram mantidas reféns dentro de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba, foram liberadas pelo invasor nesta sexta-feira (9). A soltura ocorreu após o início das negociações com as forças de segurança que cercam o local. 23 alunos estavam inicialmente na sala tomada pelo homem, exigindo agora cautela extrema das equipes policiais para garantir o resgate seguro e imediato do restante da turma.

LEIA MAIS: Polícia negocia com homem que invadiu CMEI em Curitiba; invasor teria deixado carta

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A ocorrência que já havia sido noticiada teve início quando o suspeito acessou a unidade de ensino alegando que faria a entrega de um pacote. O comportamento atípico do homem ao circular pelas dependências da creche chamou a atenção das professoras, que perceberam a ameaça e acionaram rapidamente a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A partir desse acionamento, a área foi isolada para conter o avanço do invasor.

A gravidade da situação levou à mobilização de uma grande força-tarefa, que inclui o apoio tático de um helicóptero da Polícia Militar sobrevoando o perímetro, enquanto as tratativas por terra continuam na tentativa de encerrar o sequestro e esclarecer a motivação do ataque.

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CMEI Curitiba crianças em risco negociações policiais reféns segurança pública sequestro
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