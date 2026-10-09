Homem que invadiu creche em Curitiba libera parte das crianças mantidas reféns

Oito crianças que eram mantidas reféns dentro de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba, foram liberadas pelo invasor nesta sexta-feira (9). A soltura ocorreu após o início das negociações com as forças de segurança que cercam o local. 23 alunos estavam inicialmente na sala tomada pelo homem, exigindo agora cautela extrema das equipes policiais para garantir o resgate seguro e imediato do restante da turma.

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A ocorrência que já havia sido noticiada teve início quando o suspeito acessou a unidade de ensino alegando que faria a entrega de um pacote. O comportamento atípico do homem ao circular pelas dependências da creche chamou a atenção das professoras, que perceberam a ameaça e acionaram rapidamente a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A partir desse acionamento, a área foi isolada para conter o avanço do invasor.

A gravidade da situação levou à mobilização de uma grande força-tarefa, que inclui o apoio tático de um helicóptero da Polícia Militar sobrevoando o perímetro, enquanto as tratativas por terra continuam na tentativa de encerrar o sequestro e esclarecer a motivação do ataque.