Homem que foi atropelado diversas vezes pela ex morre no hospital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência

O taxista que foi atropelado diversas vezes por sua ex-esposa morreu na noite dessa sexta-feira (3), no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A vítima, identificada como Alceu Alves Taborda, foi encaminhada em estado grave à instituição de saúde no dia 13 de janeiro e desde então esteve lá.

continua após publicidade .

De acordo com as informações de testemunhas, a ex-companheira de Alceu passou com um carro por cima do corpo dele pelo menos quatro vezes. O fato ocorreu em uma rua sem saída no bairro Butiatuvinha, em Curitiba.

As pessoas que viram o atropelamento também afirmaram que ela trafegava em alta velocidade com o homem em cima do capô do veículo, que era um táxi utilizado por Alceu. Ela passou sobre o corpo assim que a vítima caiu.

continua após publicidade .

Leia mais: Mulher atropelou ex-marido após sexo em rua sem saída, diz delegado

“A gente estava aqui na chácara e desceu esse táxi com este taxista agarrado no capô, pendurado no capô, em alta velocidade. Eu peguei o carro para ir atrás para ver o que estava acontecendo, se era um assalto, alguma coisa, aí ele caiu nesta curva. Aí ela voltou com o carro e passou por cima umas quatro vezes em cima dele”, relatou um morador da região ao Ric Mais.

As autoridades informaram que a suspeita disse que tudo foi uma briga de casal. Contudo, ela não explicou por qual motivo atropelou Alceu, por estar muito nervosa, nem como ele acabou pendurado no capô.

continua após publicidade .

O táxi estava alugado no nome dela, mas era o homem quem costumava trabalhar como taxista.

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News