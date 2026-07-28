Homem que espancou atendente durante assalto é morto em troca de tiros com a polícia no Paraná







O homem suspeito de agredir uma funcionária de um drive-in com socos e coronhadas durante um assalto morreu após um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), na madrugada desta terça-feira (28), em Curitiba. A troca de tiros aconteceu depois que as equipes tentaram abordar o indivíduo, que apresentava as mesmas características do autor do crime ocorrido no fim de semana. De acordo com a corporação, o homem tentou fugir em direção a uma área de mata e atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência será apurada pelos órgãos competentes, seguindo o procedimento padrão para este tipo de caso.

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O assalto que motivou as buscas policiais foi registrado na noite do último domingo (26), em um estabelecimento localizado no bairro Capão Raso. Na ocasião, o crime foi cometido por uma dupla. Segundo as investigações, um dos homens foi responsável por distrair a funcionária, enquanto o outro sacou uma arma e anunciou o roubo.

Imagens do circuito interno de segurança do local capturaram a violência da ação. O suspeito armado exigiu a senha do celular e o dinheiro do caixa, passando a agredir a atendente com socos e golpes com a arma. Em um momento de desespero, a vítima chegou a arremessar um cesto com batatas fritas contra o agressor, mas os ataques continuaram. Após a violência, os criminosos fugiram de bicicleta levando a mochila da funcionária e cerca de R$ 345 em espécie.

Após o crime, a trabalhadora foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador para avaliação médica. Ela já recebeu alta e segue em recuperação em sua residência. A direção do estabelecimento informou que está prestando todo o suporte necessário à colaboradora e destacou que a equipe de funcionários ficou profundamente abalada com a brutalidade da ocorrência. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR), que atua na identificação do segundo envolvido no assalto.

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