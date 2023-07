Homem que esfaqueou clientes em bar de Curitiba é denunciado pelo MPPR

O Ministério Público do Paraná denunciou nesta sexta-feira, 28 de julho, por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio ohomem apontado como responsável pela morte de uma pessoa a golpes de faca em umbar de Curitiba, no bairro Campina do Siqueira, no último sábado, 22 de julho. Na ocasião, outras três pessoas foram atingidas pelas facadas e sofreram ferimentos.

De acordo com as investigações sobre o caso, o denunciado teria entrado no estabelecimento comercial, pouco depois de meia-noite, e atacado algumas pessoas que estavam no local, causando a morte de uma delas. As outras três vítimas que foram atingidas somente sobreviveram porque conseguiram fugir e o agressor foi contido pelos funcionários do bar.

Ao oferecer a denúncia, que tramitará na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, a 1ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida sustentou a ocorrência das qualificadoras do motivo torpe, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o emprego de meio cruel. Também na data de hoje, a Promotoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado.

