Da Redação

Homem que caiu de telhado morre no hospital em Maringá

Na madrugada desta quarta (01), na cidade de Maringá, o trabalhador que caiu de um telhado em Astorga morreu. O homem, de 42 anos, ficou gravemente ferido e foi trazido de helicóptero na mesma tarde do ocorrido para Maringá.

A vítima caiu do barracão e bateu com a cabeça no chão, segundo as equipes de resgate.

O corpo do trabalhador está sendo velado em Maringá. Ele morava com a esposa na zona norte da cidade. As causas do acidente de trabalho serão investigadas. A princípio, de acordo com informações dos socorristas, o trabalhador usava equipamentos de segurança.

