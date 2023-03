Homem que atirou diversas vezes contra mulher em Mandaguari é preso

Da Redação

O crime foi registrado na última sexta-feira (24)

A Polícia Civil (PC) prendeu o responsável por atirar diversas vezes contra uma mulher, de 35 anos, na última sexta-feira (24), em Mandaguari, no norte do Paraná. Conforme as autoridades, os dois tiveram um relacionamento de cerca de 10 anos, e, atualmente, estavam separados.

A investigação da corporação aponta que o suspeito, que tem 52 anos, saiu de Pernambuco, estado onde mora, para vir ao município paranaense cometer o crime.

Ainda segundo a apuração da PC, duas mulheres são suspeitas de envolvimento no crime, já que instigaram o homem a efetuar os disparos contra a vítima. Além disso, o informaram a respeito da localização dela.

A mulher foi baleada logo após sair de um salão de beleza, na Rua Antônio Domingues, no Jardim Esplanada. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Metropolitano de Sarandi, onde permanece internada em estado grave em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma câmera de segurança registrou o atentado. Através das imagens, é possível perceber que o atirador aguardou a chegada da vítima dentro de seu automóvel.

Assim que notou a aproximação dela, desceu do veículo, foi em direção a ela e efetuou os disparos de arma de fogo.

Veja:

O homem responderá por tentativa de feminicídio.



