Homem que atacou ex-namorada com soda cáustica é condenado por tentativa de feminicídio

O Tribunal do Júri de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, condenou Marlon Ferreira Lemes a 23 anos e três meses de prisão pela tentativa de feminicídio qualificado contra Isabelly Aparecida.

O julgamento, realizado na última segunda-feira (8), analisou o crime ocorrido em maio de 2024, quando a jovem foi atacada com soda cáustica em plena via pública, sofrendo queimaduras graves no rosto e no peito.

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A acusação demonstrou que o crime foi motivado por ciúmes, uma vez que o réu não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

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O julgamento de Débora, apontada como comparsa de Marlon no crime, precisou ser adiado após seus advogados de defesa abandonarem o plenário antes do intervalo para o almoço. A equipe jurídica alegou falta de condições de trabalho e restrições na apresentação de documentos para justificar a saída do tribunal.

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Diante do abandono, o magistrado responsável pelo caso aplicou uma multa de 20 salários mínimos aos defensores e acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que a conduta dos profissionais seja avaliada. Um defensor público foi nomeado para assumir o caso da ré, que permanecerá presa aguardando a definição de uma nova data para o seu julgamento.