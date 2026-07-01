Homem que alegou suicídio da esposa é preso por feminicídio no PR

Suspeito afirmou que a companheira havia tirado a própria vida, mas exames da Polícia Científica confirmaram que ela teria sido estrangulada

Um homem de 36 anos foi preso preventivamente em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, sob suspeita de assassinar a própria esposa, Geovana Gabrielle da Silva Lopes, de 26 anos. A prisão do suspeito ocorreu uma semana após a morte da vítima, inicialmente tratada por ele como suicídio, tese que acabou desmentida por laudos periciais que apontaram que a jovem foi vítima de estrangulamento.

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Geovana foi encontrada morta no dia 21 de junho, no interior de sua residência. O homem, que estava no imóvel e foi o responsável por acionar a polícia, declarou em um primeiro momento que a esposa havia tirado a própria vida. No entanto, segundo a Polícia Civil de Paranavaí, responsável pelas investigações, a cena do crime não apresentava as características comuns aos casos de suicídio.

A suspeita da Polícia Civil foi confirmada logo em seguida pela atuação da Polícia Científica. O levantamento do local e o laudo necroscópico identificaram que a morte foi provocada por ação humana de terceiros, colocando o homem como o principal suspeito. Diante das evidências, ele foi detido e deverá responder pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Com a prisão preventiva decretada, a Polícia Civil tem agora um prazo de 10 dias para finalizar e remeter o inquérito ao Ministério Público.

A defesa do suspeito informou que recorrerá da prisão. O defensor classificou a detenção preventiva como desproporcional e incabível, argumentando que a análise dos autos não apresenta provas suficientes de autoria e materialidade. O advogado declarou que seu cliente colaborou com as investigações desde o início e que um laudo isolado não justifica a detenção, motivo pelo qual a defesa ingressará com um pedido de habeas corpus na Justiça para tentar revogar a prisão.

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O caso gerou comoção na cidade. Geovana era membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia localizada na Vila Operária, em Paranavaí. A instituição religiosa emitiu uma nota oficial de pesar na qual lamenta profundamente a morte da fiel.

As informações são do G1.