Homem pula de carro em movimento para fugir de briga

Na noite desta segunda-feira (20), um homem de 30 anos ficou ferido depois de pular de um carro em movimento em Londrina. De acordo com testemunhas, ele estaria brigando com a companheira e decidiu encerrar a discussão saltando do veículo.

Ainda conforme informações, depois que o rapaz caiu no asfalto no Residencial Vista Bela, a mulher ainda teria descido para terminar a briga. Em seguida, saiu sem prestar socorro.

O automóvel estava em baixa velocidade. A vítima teve contusões e escoriações leves. O atendimento foi feito pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). O homem foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Não foi informado o motivo da discussão.

