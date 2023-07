Homem provoca incêndio e mata esposa e sogro; suspeito também morreu

Siga o TNOnline no Google News

Uma tragédia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) na madrugada desta quinta-feira (13). Um homem de aproximadamente 40 anos provocou um incêndio em uma residência e causou a morte da esposa e do sogro. O suspeito do crime também morreu na situação. O fato foi registrado em Fazenda Rio Grande, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

As autoridades informaram que, durante a tarde de quarta-feira (12), o homem foi expulso do imóvel da família após um pedido de divórcio da mulher. Inconformado com a separação, ele retornou à casa na madrugada desta quinta e promoveu uma confusão.

Em um certo momento, o expulso ateou fogo no carro da família, um Ford Ecosport. Rapidamente, as chamas se alastraram para o imóvel.

A moradora responsável pelo pedido de divórcio conseguiu de forma ágil retirar o filho do casal, de 12 anos, de dentro da casa. Embora o menino tenha sido salvo, ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Evangélico de Curitiba.

Assim que salvou o garoto, a mulher retornou ao interior da casa para salvar o pai, que é PcD e necessita do auxílio de uma cadeira de rodas para se locomover. Infelizmente, ambos morreram por inalarem fumaça.

O autor do crime tentou fugir do local, mas foi contido por parentes das vítimas que conseguiram sair a tempo. O criminoso morreu queimado no quintal da residência.

O médico Ricardo Accioly, que atendeu a ocorrência, conversou com a imprensa e deu detalhes sobre o caso. “Tem três pessoas na residência em óbito. Um senhor com queimaduras no corpo todo, que está do lado de fora, e lá dentro tem um cadeirante e uma moça que estão em óbito”, afirmou.

Com informações da Banda B.

