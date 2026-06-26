Homem procurado por estupro morre em confronto em Cambé

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Suspeito era procurado por estupro, estava armado e morreu após tentativa de abordagem

Um homem de 38 anos foi morto durante um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (25) em Cambé (PR), região metropolitana de Londrina.

De acordo com as informações da Companhia de Choque, as equipes receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria circulando pela cidade armado. Ainda conforme PM, o homem vinha sofrendo ameaças em razão de uma acusação de crime de estupro.

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Durante um patrulhamento, os policiais localizaram um homem e uma bicicleta com as características informadas na denúncia.

De acordo com as informações repassadas pela PM, foi dada a ordem de abordagem, mas o homem não teria obedecido aos comandos da equipe, momento em que ocorreu o confronto.

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O homem, identificado como Rafael Davanzo, de 38 anos, foi baleado durante a ocorrência.

Equipes do SIATE e do SAMU foram acionadas, e constataram o óbito ainda no local.

Segundo a corporação, foi apreendida uma arma de fabricação caseira que estaria em posse do suspeito, e havia ainda contra ele um mandado de prisão em aberto por estupro.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina para os procedimentos cabíveis.

As circunstâncias do confronto policial em Cambé serão apuradas pelas autoridades competentes, conforme prevê o protocolo para ocorrências envolvendo intervenção policial.