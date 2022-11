Homem perde quase R$ 65 mil em site falso de leilões

Da Redação

Ele registrou um boletim de ocorrência contando que fez dois depósitos, nos valores de R$ 25.870,000 e R$ 38.570,00

Um homem, morador de Maringá, norte do Paraná, pediu ajuda à polícia para tentar amenizar o prejuízo de aproximadamente R$ 65 mil, que sofreu ao ser vítima de um golpe, na compra de um carro em um site clonado de uma empresa de leilões.

Ele registrou um boletim de ocorrência contando que fez dois depósitos, nos valores de R$ 25.870,000 e R$ 38.570,00, para a compra de um Toyota/Corolla, anunciado em um site de leilões. A vítima, porém, só notou que tinha sido enganada ao não conseguir mais contato com o vendedor, após os pagamentos.

Com a ajuda da polícia, foi constatado que a página de anúncios havia sido clonada de uma empresa verdadeira e tradicional nesse tipo de negociação. A vítima repassou todas as informações da conta bancária para qual foram feitas as transferências e o número dos telefones que manteve contato com o golpista.

A polícia deve pedir a quebra do sigilo bancário e telefônico do suspeito para tentar identificá-lo.

Com informações do GMC Online

