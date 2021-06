Homem perde a vida em acidente na BR 369

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 43 anos, ainda não identificado, morreu na noite deste sábado (05) depois de bater o veículo que dirigia embaixo do pontilhão em Rolândia, na 369 km 177. Uma equipe de socorro da concessionária Viapar, que administra o trecho foi acionada, mas a vítima já estava em óbito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para disciplinar o trânsito no local, que ficou em meia pista. Os agentes também devem levantar informações para apurar as causas do acidente.

O corpo do motorista foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) para posterior identificação.