Homem pega cobra cascavel com as mãos e vídeo viraliza no PR; veja

Um funcionário do viveiro de mudas de Goioerê, localizado no Parque Ecológico do município, teve uma experiência selvagem esta semana ao segurar uma cobra cascavel que apareceu perto de seu local de trabalho. As informações são do Umuarama News. (Veja o vídeo no final da matéria)

José Antonio dos Santos nunca tinha visto uma cobra cascavel antes, muito menos tocado em uma. No entanto, quando a cobra se aproximou dele, ele conseguiu "conversar com ela" e capturá-la com as mãos para evitar que ela fosse para a área visitada do parque.

A cobra, que era grande e tinha sete guizos, foi solta em outra parte do parque, bem longe das áreas frequentadas pelos visitantes.

José Antonio diz que conseguiu pegar a cobra cascavel por ter experiência com animais, mas não recomenda que ninguém faça o mesmo.

