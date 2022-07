Homem passeia com lhama em rua de cidade no Paraná e viraliza; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pelas imagens é possível perceber que a lhama está bem tranquila

O flagrante de um homem passeando com uma lhama em frente a uma lanchonete em Londrina, no norte do Paraná, viralizou nas redes sociais. Em um vídeo crianças aparecem fazendo carinho no animal, que tinha até coleira. Veja no vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Pelas imagens é possível perceber que a lhama está bem tranquila. Apesar de estarem passeando por Londrina, o animal e o dono são de Maringá e o flagrante aconteceu no último dia 25/7.

O tutor do animal disse ao site Ric Mais, que a lhama é muito dócil e que é cuidada com a ajuda de um amigo, que é um criador de confiança. Por ser animal ruminante, precisa pastar o dia inteiro e, para isso, “muito espaço é essencial”.

continua após publicidade .

O dono da lhama, ainda contou que ela veio com ele no banco de trás do carro, com cinto de segurança “bem encaixado” e que não costuma passear com o animal. Veja o vídeo: null - Vídeo por: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News