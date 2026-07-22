Homem para para ajudar a apagar fogo na PR-151 e é atropelado por caminhão

Vítima auxiliava o condutor de uma carreta em chamas quando foi atingida no acostamento por outro caminhão

Um homem de 55 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um caminhão no acostamento da PR-151, em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais do Paraná, na noite desta terça-feira (21). A vítima havia parado o próprio veículo para prestar auxílio ao condutor de uma carreta que pegou fogo na rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado para atendimento hospitalar.

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O acidente foi registrado por volta das 19h40 no km 266 da rodovia, nas proximidades do entroncamento com as PRs 340 e 090. A carreta que pegou fogo tinha placas de Jaguariaíva e tracionava semirreboques de Pilar do Sul (SP). O condutor do veículo incendiado, um homem de 36 anos, conseguiu sair sem ferimentos.

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A vítima do atropelamento, que conduzia um carro com placas de Curitiba, acabou sendo atingida no momento em que retornava para o seu veículo. Naquele instante, um terceiro caminhão, com placas de Estância Velha (RS), tentou utilizar o acostamento para desviar da carreta em chamas e acabou atingindo o pedestre. O caminhoneiro de 59 anos que provocou o atropelamento não se feriu, e as autoridades policiais não divulgaram a identidade dos envolvidos.