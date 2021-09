Da Redação

Homem nega carona para colega de trabalho e é assassinado

Um homem foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira (30), em Icaraíma, na região noroeste do Paraná após negar uma carona para um colega de trabalho.

Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o homem, de 56 anos, comprou cerca de dois litros de bebida alcoólica para colegas de trabalho, depois, negou uma carona até a cidade de Icaraíma para um dos colegas, de 23 anos.

Conforme as testemunhas, o rapaz decidiu ir atrás do homem. O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada com marcas de perfurações de faca nas costas, informou a PM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado, mas o homem já estava morto. Buscas foram feitas pelo suspeito do crime, mas ninguém foi encontrado.