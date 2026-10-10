Homem morto após fazer crianças reféns em creche já havia tentado empurrar mulheres em trilho de metrô

O homem de 40 anos morto pelas forças de segurança após invadir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e manter 13 crianças reféns em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (9), é o mesmo que tentou jogar mulheres nos trilhos do Metrô de São Paulo em 2021. A identidade do agressor foi confirmada a partir do cruzamento de dados de identificação e da data de nascimento com registros policiais e relatórios médicos da época.

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O ataque em Curitiba ocorreu no bairro São Braz, quando o homem invadiu a unidade educacional armado com uma faca. O cerco policial e as tentativas de negociação duraram mais de duas horas até que a equipe de intervenção da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) abateu o suspeito. Todas as 13 crianças foram resgatadas em segurança e, segundo a Polícia Militar, nenhuma delas sofreu ferimentos graves. As crianças e seus familiares foram encaminhados para receber atendimento médico e acolhimento psicológico.

O histórico do acusado aponta um episódio grave de violência registrado em 23 de abril de 2021 na Estação Sé, da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo. Na ocasião, o homem tentou empurrar passageiras que aguardavam na plataforma em direção aos trilhos no momento exato da chegada de uma composição. Imagens de câmeras de segurança registraram quando as vítimas conseguiram se desvencilhar do ataque, o que evitou uma tragédia.

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Após o episódio na capital paulista, o homem foi detido e, por determinação da Justiça a pedido da Polícia Civil, acabou internado em uma unidade hospitalar. O caso de Curitiba agora é investigado pelas autoridades policiais para apurar as circunstâncias da invasão e da atuação das forças de segurança durante o resgate.