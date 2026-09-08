Homem morto a tiros ao lado do filho no PR faria aniversário no dia seguinte

Um dia antes de comemorar o próprio aniversário, Valdelino de Carvalho Goiz, de 63 anos, foi morto a tiros ao lado do filho, Alessandro Cristian Cappelletti, de 37, em Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. O duplo homicídio ocorreu na noite do último sábado (5), em frente a um posto de combustíveis da cidade, poucas horas após pai e filho jogarem sinuca em um bar com o próprio suspeito dos disparos, com quem mantinham relação de amizade.

- LEIA MAIS: Pai e filho são mortos a tiros após beberem e jogarem sinuca com o suspeito no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas para localizar o atirador, que fugiu do local em um carro branco logo após o crime. De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o homem aproximou o veículo das vítimas e efetuou os primeiros disparos. Ao tentar se proteger, uma das vítimas saiu correndo a pé, mas foi perseguida pelo agressor, que realizou novos tiros. Moradores da região acionaram o resgate ao ouvirem o barulho das armas de fogo, mas ambos faleceram antes da chegada do socorro.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

As investigações preliminares apontam que não havia histórico de conflitos ou desavenças prévias entre os envolvidos. A delegada responsável pelo caso, Amanda Kutzner, ressaltou que as partes mantinham um vínculo amistoso e que as equipes seguem trabalhando para esclarecer a motivação exata da ação violenta. A identidade do suspeito permanece mantida sob sigilo pelas autoridades para não comprometer o andamento das diligências na região.