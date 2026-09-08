Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CRIME

Homem morto a tiros ao lado do filho no PR faria aniversário no dia seguinte

Valdelino de Carvalho Goiz completaria 64 anos no domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem morto a tiros ao lado do filho no PR faria aniversário no dia seguinte
Autor Segundo as investigações, pai e filho haviam bebido cerveja e jogado sinuca com o suspeito do crime - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um dia antes de comemorar o próprio aniversário, Valdelino de Carvalho Goiz, de 63 anos, foi morto a tiros ao lado do filho, Alessandro Cristian Cappelletti, de 37, em Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. O duplo homicídio ocorreu na noite do último sábado (5), em frente a um posto de combustíveis da cidade, poucas horas após pai e filho jogarem sinuca em um bar com o próprio suspeito dos disparos, com quem mantinham relação de amizade.

- LEIA MAIS: Pai e filho são mortos a tiros após beberem e jogarem sinuca com o suspeito no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas para localizar o atirador, que fugiu do local em um carro branco logo após o crime. De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o homem aproximou o veículo das vítimas e efetuou os primeiros disparos. Ao tentar se proteger, uma das vítimas saiu correndo a pé, mas foi perseguida pelo agressor, que realizou novos tiros. Moradores da região acionaram o resgate ao ouvirem o barulho das armas de fogo, mas ambos faleceram antes da chegada do socorro.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

As investigações preliminares apontam que não havia histórico de conflitos ou desavenças prévias entre os envolvidos. A delegada responsável pelo caso, Amanda Kutzner, ressaltou que as partes mantinham um vínculo amistoso e que as equipes seguem trabalhando para esclarecer a motivação exata da ação violenta. A identidade do suspeito permanece mantida sob sigilo pelas autoridades para não comprometer o andamento das diligências na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crime e justiça cruzeiro do iguaçu DUPLO HOMICÍDIO investigação policial relação de amizade Violência no Paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV