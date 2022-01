Homem morre queimado após carreta com óleo diesel explodir

Da Redação

Um caminhoneiro, de 49 anos, morreu em um trágico acidente por volta das 18h desta quinta-feira (20), na BR-277, em Nova Laranjeiras, Paraná. O homem, que seria morador de Cascavel, morreu carbonizado após a carreta bitrem que ele conduzia explodir. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava óleo diesel.

Ainda segundo as informações da PRF, o acidente envolveu um outro caminhão, um Ford Cargo, além da carreta bitrem.

O acidente aconteceu após o veículo com óleo diesel tombar na rodovia. A carreta acabou se arrastando pela via, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o Ford Cargo de Guarapuava. O veículo com diesel explodiu na sequência.

Já o caminhão com placas de Guarapuava ultrapassou a proteção lateral da rodovia e caiu de um barranco. O motorista foi resgatado com vida pelos socorristas. Já o condutor da carreta morreu carbonizado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Laranjeiras, Guarapuava, Cascavel e Guaraniaçu estiveram no local para conter as chamas. A pista foi completamente interditada, interrompendo o tráfego por mais de 6 horas.

