Homem morre no hospital depois de ser esmagado por elevador

Da Redação

O homem que sofreu um acidente de trabalho no último dia 22 de abril, morreu em um hospital na cidade de Pato Branco, na manhã deste sábado, 30. Elisandro Cezar de Souza estava trabalhando, quando foi esmagado por um elevador de carga, em um supermercado na Avenida Atílio Fontana, na cidade de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado

continua após publicidade .

Ele teve ferimentos graves e foi atendido pelos socorristas do Siate e Samu. O homem estava internado em um Hospital de Pato Branco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Elisandro era gerente da rede de supermercados. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pato Branco. Ele deixa a esposa e uma filha.

continua após publicidade .

Com informações do portal Ric Mais.