Homem morre esfaqueado após briga dentro de ônibus em Maringá

Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma discussão dentro de um ônibus do transporte coletivo de Maringá, no norte do Paraná, no início da noite desta segunda-feira (27). O crime aconteceu enquanto o coletivo circulava pela Avenida Cerro Azul e causou pânico entre os passageiros.

- LEIA MAIS: Jovem de 16 anos morre após acidente com viatura da Receita Federal no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as primeiras informações, dois homens começaram a discutir dentro do ônibus lotado. Durante o desentendimento, um deles sacou uma faca e atingiu a vítima várias vezes na região do abdômen.

Com a gravidade da situação, o motorista do coletivo seguiu imediatamente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Sul, onde buscou socorro para a vítima.

O homem chegou a receber atendimento médico na unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na UPA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ataque, o autor das facadas fugiu e ainda não havia sido localizado até a publicação desta matéria. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens e informações que possam ajudar na identificação e prisão do suspeito.

Em nota, a empresa TCCC, responsável pelo transporte coletivo em Maringá, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as autoridades, fornecendo imagens e demais informações para auxiliar nas investigações.

A empresa também manifestou solidariedade à família da vítima diante da tragédia.