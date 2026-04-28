Homem morre esfaqueado após briga dentro de ônibus em Maringá
Vítima foi atingida no abdômen durante discussão em coletivo lotado e não resistiu aos ferimentos
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Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma discussão dentro de um ônibus do transporte coletivo de Maringá, no norte do Paraná, no início da noite desta segunda-feira (27). O crime aconteceu enquanto o coletivo circulava pela Avenida Cerro Azul e causou pânico entre os passageiros.
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De acordo com as primeiras informações, dois homens começaram a discutir dentro do ônibus lotado. Durante o desentendimento, um deles sacou uma faca e atingiu a vítima várias vezes na região do abdômen.
Com a gravidade da situação, o motorista do coletivo seguiu imediatamente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Sul, onde buscou socorro para a vítima.
O homem chegou a receber atendimento médico na unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na UPA.
Após o ataque, o autor das facadas fugiu e ainda não havia sido localizado até a publicação desta matéria. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens e informações que possam ajudar na identificação e prisão do suspeito.
Em nota, a empresa TCCC, responsável pelo transporte coletivo em Maringá, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as autoridades, fornecendo imagens e demais informações para auxiliar nas investigações.
A empresa também manifestou solidariedade à família da vítima diante da tragédia.