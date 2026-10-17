Homem morre esfaqueado ao tentar salvar amigo no Paraná

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atacou as vítimas durante um desentendimento na noite de sexta-feira (16)

Um homem morreu após ser atingido por golpes de faca ao tentar defender um amigo durante uma briga. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (16), por volta das 22h, na Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa, em Curitiba. O colega que ele tentava proteger também foi ferido e precisou de atendimento médico.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal estava trabalhando na região, que seria uma área de ocupação, quando percebeu a confusão. Ao notar que o amigo estava sendo atacado por um agressor armado, ele interveio na tentativa de salvá-lo. Durante a ação, acabou recebendo golpes fatais e morreu no local.

O alvo inicial das agressões foi socorrido e encaminhado a um hospital da capital paranaense para passar por cirurgia e receber os devidos cuidados. Até a publicação desta matéria, não havia atualizações sobre o seu quadro clínico.

As circunstâncias que deram início à desavença ainda não foram esclarecidas. O responsável pelas facadas fugiu logo após o ataque e permanece sem identificação. A polícia agora conduz as investigações para compreender a motivação da briga e localizar o suspeito.

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Com informações da Banda B