Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (27); companheira do autor das facadas foi agredida com uma coronhada e teve o celular roubado

Um homem morreu após ser golpeado com faca durante uma discussão envolvendo a cobrança de aluguel na manhã desta sexta-feira (27), em Marialva, no Norte do Paraná. Três pessoas envolvidas na confusão foram presas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

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De acordo com a PMPR, a ocorrência foi registrada por volta das 6h30, quando três homens foram até um imóvel para cobrar o aluguel de um quarto. Um dos integrantes do grupo estaria portando uma arma de fogo. Durante o desentendimento, o morador que era cobrado pegou uma faca para se defender e atingiu um dos três homens, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a polícia, a companheira do autor das facadas foi agredida com uma coronhada na cabeça durante a briga, e um dos envolvidos na cobrança teria roubado o aparelho celular dela. Após o homicídio, os outros dois homens que acompanhavam a vítima fugiram em um Volkswagen Bora, levando a arma de fogo.

Os policiais localizaram e prenderam o principal suspeito de desferir as facadas em uma residência próxima ao endereço do crime, onde a faca utilizada também foi apreendida. Na sequência, os outros dois envolvidos acabaram encontrados e detidos. A Polícia Militar segue em diligências para localizar o veículo usado na fuga, a arma de fogo e o telefone celular da mulher. O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que deverá esclarecer as circunstâncias da cobrança, a dinâmica do crime e a participação de cada suspeito.