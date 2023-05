Homem morre enquanto colhia abacates, em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, identificado incialmente como “Cláudio”, morreu ao cair de uma altura de quase 8 metros, na Vila Marizia, em Londrina, na manhã deste sábado (27). Próximo ao corpo, haviam abacates, uma garrafa de plástico e um instrumento parecido com um "pegador" de frutas. a reportagem é da Tarobá News.

Devido à ruptura de dois fios de alta tensão, o local precisou ser isolado e o fornecimento de energia elétrica interrompido na Rua Brasílio Machado.

De acordo com testemunhas, o homem tinha o costume de subir em árvores para colher frutas, e, inclusive, já teria sofrido outros acidentes com descarga elétrica.

Segundo Tenente Dalmaso, socorrista do Siate, para além dos ferimentos, a vítima apresentava queimadura e trauma na cabeça.

As equipes do Siate e do Samu alertam para o perigo de subir em árvores para colher frutas, principalmente se estiverem próximas a redes de energia.

