Homem morre em Maringá após sofrer 3ª tentativa de homicídio

Na madrugada desta quinta-feira (28), um homem que foi brutalmente agredido e esfaqueado no cruzamento da Avenida Virgílio Manília com a Estrada Araçá, no bairro Jardim Ouro Cola, situado em Maringá. Apenas na noite de quinta que a vítima foi identificada.

A identificação oficial só foi possível após um trabalho realizado em conjunto do Instituto de Identificação do Instituto Médico Legal. Trata-se de Maykon Lima Matos, de 33 anos. Ele foi encontrado ainda com vida, em estado grave, com ferimentos de golpes de faca e pauladas.

O rapaz já havia sido vítima de outras 2 tentativas de homicídio anteriores, em 2018 e 2021. (Confira abaixo).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e devido a gravidade o homem foi entubado e encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, onde recebeu atendimento médico.

Entretanto, apesar dos esforços da equipe médica, Maykon não resistiu e morreu. As circunstâncias que levaram os responsáveis a cometer o crime ainda são desconhecidas e a polícia investiga o caso para obter mais informações e possivelmente identificar os criminosos.

Outros atentados:



De acordo com a Polícia Civil, no dia 09 de março de 2018, a casa de Maykon foi invadida por criminosos armados onde ele acabou sendo atingido por três tiros e uma facada.

Já em 06 de setembro de 2021, Maykon voltou a sofrer um atentado a tiros. Ele estava em uma residência no bairro Conjunto Odwaldo Bueno Netto, quando foi atingido por três tiros.



