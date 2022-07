Homem morre em grave acidente na PR-495 em Pato Bragado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (24).

Um homem morreu em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (24), na rodovia PR 495, na entrada do município de Pato Bragado. Segundo informações, a colisão envolveu um veículo GM Astra de Pato Bragado e um Renault Clio, com placas de Santa Helena.

continua após publicidade .

Populares informaram que o condutor do Astra seguia de Entre Rios do Oeste para Pato Bragado e ao tentar ultrapassar um caminhão guincho acabou colidindo de frente com o Clio.

Com a batida, o condutor do Clio morreu na hora. O condutor do Astra, um jovem foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

continua após publicidade .

A Polícia Militar esteve no local sinalizando o trânsito.

Com informações: Costa Oeste News

Siga o TNOnline no Google News