Homem morre em grave acidente na PR-445 em Londrina; saiba mais

Na noite desta segunda-feira, 11 de setembro, um motociclista morreu após um grave acidente na PR-445, na região Sul de Londrina, próximo à Unopar.

Segundo informações fornecidas até o momento, o homem seguia sentido IDR-IAPAR quando teria perdido o controle da motocicleta e batido contra um canteiro. O capacete da vítima chegou a ficar preso na canaleta devido a força do impacto.

De acordo com equipes do Corpo de Bombeiros, o motociclista teve traumas graves no crânio e diversas escoriações pelo corpo. Quando os socorristas chegaram, o homem já estava em óbito. A moto e algumas ferramentas que estavam na caixa traseira ficaram caídas na pista.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

