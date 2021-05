Homem morre em grave acidente entre três veículos na BR-373

Continua após publicidade

Um homem morreu em acidente de trânsito que envolveu três veículos no final da tarde de domingo (09), na rodovia BR-373, em Chopinzinho. Foram envolvidos no acidente, uma Pajero, uma Toyota Hilux e um Monza. O condutor do Monza morreu no local do acidente.

O motorista da Hilux ficou preso dentro do veículo e foi encaminhado ao hospital em estado grave. Na Pajero duas pessoas também ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local até a chegada da Criminalística e o IML de Pato Branco

* Informações CGN – PP News e colaboração Marcos Ferreira/Rádio Chopinzinho