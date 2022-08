Homem morre em confronto durante fuga em Cambé

Da Redação

Um homem de 28 anos morreu no começo da madrugada desta quarta-feira (31), em Cambé. O confronto aconteceu no Jardim Ana Rosa por volta das 00h30. De acordo com informações, o homem estava transtornado e teria entrado em um motel localizado às margens da rodovia PR 445. No local o homem agrediu alguns clientes, e na sequência teria furtado uma caminhonete SUV Pajero e fugido. Veja o vídeo abaixo.

O homem identificado como Guilherme Morimoto estava armado e foi morto ao enfrentar os policiais. O Siate e o Samu foram acionados, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Um rapaz que passava pela avenida registrou o momento em que viaturas com a sirene ligada perseguem o carro pelas ruas do bairro, até que o bandido perde o controle da direção e capota na sequência, no vídeo, é possível ouvir vários tiros.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Assista o vídeo:

Com informações: 24H News/LondrinaNews



