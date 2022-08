Homem morre em confronto com o Pelotão de Choque de Maringá

Da Redação

A situação ocorreu na rodovia PR-323, em Umuarama, próximo da entrada da cidade.

Um homem morreu após confronto com equipes do Pelotão de Choque da Polícia Militar de Maringá na tarde desta quarta-feira (24). A situação ocorreu na rodovia PR-323, em Umuarama, próximo da entrada da cidade.

Informações preliminares indicam que o condutor estava armado com revólver e conduzia uma picape Strada de cor branca. O veículo tinha alerta de roubo. O crime aconteceu em Mandaguaçu, região de Maringá. Ele estava fugindo da abordagem policial.

No local estão equipes da Rotam e P2 (serviço reservado) do 25º Batalhão e do Pelotão de Choque de Maringá. O 25º BPM informou que os policiais mantiveram contato com os oficiais que estão no Curso de Ações de Combate contra Crimes Violentos e o Pelotão de Choque de Maringá tinha a informação de que o veículo estaria em deslocamento a Umuarama.

Ainda não há identificação de quem é o condutor que morreu. A equipe do Samu esteve no local e constatou a morte.

Com informações de oBemdito

