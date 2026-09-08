Homem morre em confronto com a Rotam durante Operação Vindicta no PR

O caso aconteceu por volta das 6h, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil

Um homem de 35 anos morreu após um confronto armado com uma equipe da Rotam na manhã desta terça-feira (8), no Jardim Pioneiro, em Paiçandu, região de Maringá. O caso aconteceu por volta das 6h, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil, com apoio do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

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Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria reagido à abordagem dos policiais, o que resultou em troca de tiros no local. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente após o confronto, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Durante a ação, um revólver e aparelhos celulares foram encontrados e serão apreendidos após perícia. O local permanece isolado para o trabalho da Polícia Científica, que irá apurar as circunstâncias do confronto.

A operação, denominada Vindicta, segue sob investigação das autoridades competentes. Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada oficialmente.

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A Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que todas as medidas legais estão sendo tomadas e que as circunstâncias da ocorrência serão detalhadamente apuradas.

Com informações do Plantão Maringá