Homem morre em confronto com a Rotam durante operação em Cambé

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu em confronto com a Rotam na Rua Júlia Maria da Costa, em Cambé, na manhã desta terça-feira (30).

Segundo informações preliminares, a equipe estava cumprindo um mandado de busca e apreensão no local, em operação da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos). O homem teria reagido com tiros à abordagem policial, entrando em confronto.

Baleado, o homem morreu dentro do imóvel. A operação foi deflagrada em toda a cidade de Cambé. Em um condomínio próximo ao local do confronto, outro homem foi preso com arma e drogas, encaminhado junto aos materiais para a delegacia da cidade.

Com informações: Tarobá News





