Homem morre em confronto com a Polícia Militar na zona oeste de Londrina

Um homem morreu no início da tarde deste sábado (5) após um confronto armado com equipes do Pelotão de Choque do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na zona oeste de Londrina. O tiroteio ocorreu na Avenida Presidente Castelo Branco, em um trecho próximo à rotatória de acesso à Universidade Estadual de Londrina (UEL).

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De acordo com informações preliminares, a troca de tiros teve início depois que o suspeito reagiu a uma tentativa de abordagem realizada pelos policiais que faziam o patrulhamento na região. Socorristas do Siate e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram prontamente acionados para prestar socorro, no entanto, o óbito do indivíduo foi constatado ainda no local da ocorrência. A Polícia Militar confirmou que nenhum agente de segurança se feriu durante a intervenção.

Após o término do confronto, a área foi rigorosamente isolada pelas autoridades para preservar a cena até a chegada dos peritos da Polícia Científica. O corpo do homem, que não portava documentos no momento e não foi reconhecido, foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso agora será repassado à Polícia Civil, que ficará responsável por instaurar um inquérito para apurar em detalhes as circunstâncias da ação policial e realizar a identificação formal do suspeito morto.