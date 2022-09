Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Londrina

Da Redação

Equipes do Siate e do Samu foram acionadas, mas o homem não resistiu e morreu no local

Na tarde desta quinta-feira (22), um homem morreu em confronto com a Polícia Militar (PM), na rodovia Carlos João Strass, zona norte de Londrina. De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada como Jonas Alexandrino Prado, de 30 anos, estava sozinha e dirigia um veículo modelo Gol, na cor branca.

Segundo a PM, o suspeito teria desobedecido à voz de abordagem e houve troca de tiros com os policiais. Equipes do Siate e do Samu foram acionadas, mas o homem não resistiu e morreu no local.

De acordo com o capitão Castro, dentro do veículo havia drogas e arma. O homem estava com uniforme de gari, mas ele não trabalha na empresa. Além disso, ele possuía três mandados de prisão abertos, sendo um deles por homicídio qualificado.

"O homem estava portando uma carteira de habilitação falsa. Era bastante rústica e a gente foi checar no sistema e o nome não condizia com a foto. Logo em seguida, a P2 começou a fazer diligência em buscas de informações e os próprios parentes estiveram no local e acabaram entregando o nome do suspeito. A partir dessas informações, foi checado no sistema e foi verificado que o homem tinha três mandados de prisão abertos. Dois não estão claros, mas um deles é de homicídio qualificado", disse o capitão.

A Polícia Civil, a Perícia Criminal e o IML estão no local.

Na noite da última quarta-feira (21) outro confronto foi registrado na zona norte de Londrina. Um homem de 41 anos morreu após uma perseguição que terminou na divisa dos bairros Vista Bela e Santo André com troca de tiros.

A PM afirma que o homem era responsável por distribuir kits de drogas e recolher o dinheiro na região do Conjunto Residencial Vista Bela.

