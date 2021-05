Homem morre em confronto com a Polícia Militar

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

No fim da noite desta terça-feira (25), um confronto armado foi registrado no Conjunto Novo Amparo, na Zona Norte de Londrina. Um indivíduo morreu após reagir a uma tentativa de abordagem da Polícia Militar (PM).

Segundo as informações do Londrina News, agentes de segurança do 14º batalhão realizam patrulhamento pela Rua Milton Ribeiro de Menezes, quando notaram que havia um homem suspeito. O indivíduo tentou fugir assim que avistou a viatura.

Então, os policiais deram voz de abordagem ao suspeito, que saiu correndo. Os agentes o seguiram e ordenaram novamente que ele parasse, porém, o homem apontou uma arma na direção dos policiais.

Após a reação, a equipe efetuou disparos contra o suspeito. Depois de ser atingido, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram chamados para atender o rapaz, no entanto, apenas puderam constatar o óbito.

Drogas foram localizadas com o homem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).