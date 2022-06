Homem morre em confronto com a polícia em Sarandi

Da Redação

Na noite desta sexta-feira (24), um homem morreu em um confronto com a polícia em Sarandi, na região Norte Central do Paraná. Ele foi identificado como Maicon William Máximo da Silva, de 29 anos, conhecido como ‘sabotagem’.

Um outro rapaz que estava com ele conseguiu fugir. Eles teriam rendido uma família no Jardim França. Um vizinho viu a movimentação na casa e chamou a polícia. Segundo o vizinho, eles fugiram levando uma caminhonete.

Perto do Distrito Vale Azul, a equipe da Rocam Motos viu o veículo na estrada Jaguariúna. Eles deram voz de abordagem, mas o homem disparou em direção aos policiais, que atiraram de volta e o atingiram. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu foram até o local mas ele não resistiu aos ferimentos.

A arma usada pelo assaltante foi apreendida. De acordo com a polícia, ele tinha dois mandados de prisão em aberto e morava na Vila Santa Izabel, em Maringá.

A caminhonete, avaliada em quase R$ 250 mil, e outros pertences foram recuperados. Na casa, os policiais encontraram um casal, uma adolescente de 15 anos e uma criança de 9 amarrados e trancados no banheiro.

O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá.

Com informações do GMC Online.