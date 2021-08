Da Redação

Homem morre em confronto com a PM no Paraná

Na noite deste domingo (8), um homem, identificado como Fabiano Lima dos Santos, de aproximadamente 30 anos, morreu após confronto com policiais militares de Barbosa Ferraz, no Paraná.

A troca de tiros ocorreu na Rua Santa Catarina, quase esquina com a Rua Paraná, após uma equipe da PM tentar abordar um suspeito. Segundo informações, o homem teria reagido à abordagem, sacando uma arma de fogo em direção à equipe.

Diante da situação, a guarnição revidou e atingiu o suspeito. Logo em seguida, a PM acionou o Samu, de Barbosa Ferraz, para prestar socorro ao baleado. No entanto, ele já estava morto. A cena do confronto foi isolada e os órgãos competentes foram acionados para realizarem os levantamentos possíveis. Na sequência, um agente do Instituto Médico-Legal (IML) compareceu no local e fez a remoção do corpo.

Com informações Corujão Notícias e Adrialdo Framantino.