Um homem de 32 anos morreu em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (20), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A troca de tiros aconteceu logo após o suspeito brigar com a esposa, arremessar o filho de apenas um ano contra o chão e ameaçar a mulher de morte.

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De acordo com a polícia, o casal estava em processo de separação e o homem teria procurado a companheira para tirar satisfações. Durante a discussão, ele cometeu as agressões contra o bebê, deixou o local e retornou pouco tempo depois armado com uma pistola para intimidar a vítima.

A corporação informou que o histórico de violência na família era grave. Em relatos aos agentes que atenderam a ocorrência, a mulher afirmou que o marido já a havia ameaçado de morte em outras ocasiões e chegado ao extremo de dizer que daria uma arma para o outro filho do casal, de 10 anos, incentivando a criança a matar a própria mãe.

Durante as ameaças desta madrugada, a vítima conseguiu gritar por socorro, o que fez com que o agressor fugisse. Os policiais militares iniciaram as diligências e localizaram o homem na Rua Jornalista Pedro Viana. Ao tentar realizar a abordagem, a equipe foi recebida a tiros e revidou para repelir o ataque. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para prestar socorro, mas o suspeito não resistiu e morreu no local. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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Com informações da Banda B