Homem morre em confronto com a PM após agredir mulher no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Além das agressões o homem manteve a mulher em cárcere privado.

Um homem de 38 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares. A troca de tiros aconteceu na noite desta quarta-feira (17), no bairro Jardim Salem Chade, em Marialva.

continua após publicidade .

A Polícia Militar informou, que o homem teria agredido a própria companheira e manteve a mulher em cárcere privado. Na sequência ele saiu do imóvel portando uma arma de fogo.

- LEIA MAIS: Acidente deixa mulher ferida na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

continua após publicidade .

Moradores do bairro ligaram no 190 informando que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo em plena via pública. A equipe Rotam foi até o bairro, para checar a procedência da informação. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito com uma arma em punho (revólver).

Diante desta situação os militares deram ordem de abordagem. O indivíduo correu e na fuga tentou atirar contra a guarnição do 04°BPM. Os policiais revidaram atingido o suspeito. Socorristas do Samu foram acionados, mas o homem morreu na hora.

Agentes da Guarda Municipal e Policiais Militares isolaram a área do confronto. Um perito do Instituto de Criminalística foi até o endereço. Na sequência o corpo do rapaz que já era conhecido no meio policial, foi encaminhado para o IML de Maringá.

Com informações: Portal Corujão Notícias

Siga o TNOnline no Google News