Homem morre em confronto com a Choque de Maringá durante Mega Operação

Na manhã desta quinta-feira (16), uma megaoperação coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, envolveu as forças policiais civis e militares de diversas unidades do Noroeste do Estado, com o objetivo de cumprir quase 40 mandados de busca e prisão.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Chefe do tráfico movimentava R$ 400 mil por semana, segundo Gaeco

A operação foi conduzida simultaneamente em seis cidades da região, Cianorte, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Maringá e Colorado. Até o momento, sete indivíduos foram presos, e um total de sete armas foram apreendidas pelas autoridades.

continua após publicidade

tnonline

Confronto:

continua após publicidade

Um confronto durante uma operação policial para o cumprimento de um mandado de prisão no Distrito de São Lourenço, localizado em Cianorte, resultou na morte de Alessandro Alencar, 34 anos. O confronto ocorreu quando Alencar, alvo do mandado, se envolveu em uma troca de tiros com os policiais pertencentes ao Pelotão de Choque de Maringá.

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News