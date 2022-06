Homem morre em confronto após atirar em policiais no PR

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (2), um homem morreu em um confronto com a Polícia Civil, em em Rio Bonito do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. Equipes de Laranjeiras do Sul, Cascavel e Pato Branco participaram da operação, que cumpriu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão por homicídio.

continua após publicidade .

Ao chegar em uma residência, a equipe foi recebida pelo alvo do mandado de prisão a tiros, que foram revidados. O socorro chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local. Nenhum policial se feriu durante a ação.



Segundo a polícia, o suspeito era uma pessoa temida na região, apontado como responsável por vários crimes graves. O mandado de prisão decorria de um homicídio praticado recentemente em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná.

continua após publicidade .

Foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística para comparecerem ao local do confronto.