Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-369

Um acidente entre um carro e um caminhão resultou na morte de um homem de 60 anos na noite de quarta-feira (19), próximo ao quilômetro 519 da BR-369, em Cascavel, no oeste do Paraná.

A vítima fatal identificada como Afonso Malinoski de 60 anos conduzia uma picape Fiat Strada quando acabou colidindo frontalmente contra um caminhão.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima se envolveu em uma confusão no final da tarde. Ele teria ameaçado a ex-companheira em um estabelecimento comercial na Rua Jacarezinho e conduzia em alta velocidade durante uma fuga.

Conforme o Tenente Delai do Corpo de Bombeiros, o homem já estava em óbito no momento em que os socorristas chegaram ao local. Ele ainda relatou que, possivelmente, a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do impacto.

Os ocupantes do caminhão também precisaram receber atendimento dos socorristas. Eles apresentavam ferimentos leves, entre eles contusões e escoriações.

Para o atendimento da ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para controlar o trânsito e sinalizar a pista, pois a rodovia ficou totalmente interditada durante o trabalho prestado pelo Corpo de Bombeiros.

