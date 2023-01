Homem morre em colisão entre três carros na PR-281

Da Redação

A colisão aconteceu por volta de 02h40 na rodovia PR-281, em Salto do Lontra.

Um homem de 34 anos morreu após sofrer um grave acidente na madrugada deste domingo (01) na rodovia PR-281, em Salto do Lontra. A colisão aconteceu por volta de 02h40 e envolveu um veículo VW/Gol, um Toyota/Corolla e um Nissan/Sentra.

Segundo informações, o VW/Gol seguia sentido Salto do Lontra a Francisco Beltrão, quando colidiu frontalmente com o Toyota/Corolla que seguia sentido contrário.

O veículo Nissan/Sentra seguia no mesmo sentido do Gol e acabou colidindo também no Gol. O condutor do Gol, um homem de 34 anos, morreu no local do acidente.

Após liberado pela Polícia Científica, o corpo foi removido ao IML de Francisco Beltrão. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.

Com informações: PP News

