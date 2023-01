Homem morre em batida frontal entre carro e caminhão na PR-092

Da Redação

Um homem de 28 anos morreu em um grave acidente na PR-092 em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada de sábado (14). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos bateram de frente.

A vítima estava no carro, que teve a frente completamente destruída. Ele morreu no local.

Ainda segundo a PRE, o condutor do caminhão foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento em um hospital. Ele tem 29 anos.

Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia informado o estado de saúde do jovem.

As causas do acidente também não foram informadas. As informações são do g1.

