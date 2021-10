Homem morre em acidente na PR-090 nesta madrugada

Da Redação

Acidente na PR-090 termina com vítima fatal

Um homem de 48 anos morreu após um acidente trágico na PR-090, em Alvorada do Sul, por volta das 5h30 desta sexta-feira (1). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da PRE, um caminhão Volvo, com placas de Londrina, trafegava no sentido Porecatu à Alvorada do Sul, quando acabou colidindo frontalmente em um caminhão da marca Mercedes Benz, com placas de Assis-SP, que transitava no sentido contrário.

Por conta da batida, o caminhão de Londrina, que carregava madeira de eucalipto, tombou na pista e derrubou parte da carga.

Equipes de resgate estiveram no local para atender as vítimas, porém, o condutor do Mercedes Benz, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina fez a remoção do corpo.

A área precisou ser interditada para que a remoção dos veículos aconteça. Uma estrada de terra que fica às margens da rodovia foi utilizada para dar continuidade ao tráfego de veículos.

O motorista do caminhão de Londrina passou pelo teste de etilômetro, que apontou que ele não tinha ingerido bebida alcóolica.