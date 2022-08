Homem morre em acidente na BR-369 envolvendo carro e caminhão

Da Redação

A batida aconteceu na segunda-feira

Um acidente fatal foi registrado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-369, em um trecho entre as cidades de Cornélio Procópio e Santa Mariana, no norte do Paraná. De acordo com a corporação, a tragédia, ocorrida na segunda-feira (22), envolveu dois veículos: um carro e um caminhão.

A PRF informou que eles colidiram frontalmente, e, infelizmente, o motorista do automóvel morreu no local. Após a batida, o caminhão bateu em um barranco que fica às margens da pista.

O condutor do veículo maior sofreu apenas ferimentos leves.

Outro acidente

Um acidente fatal foi registrado na noite de domingo (21), em Marialva, município que fica a 21 km de Maringá, norte do Paraná. Um automóvel e uma motocicleta colidiram frontalmente, e o acidente resultou na morte de um homem, de 46 anos.

A vítima, identificada como Edson Aparecido Melo, pilotava a motocicleta quando foi atingido pelo veículo. O homem sofreu múltiplas fraturas por conta da batida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil foram acionadas para atender a ocorrência, porém, quando chegaram ao local, nada pôde ser feito, pois Edson morreu no local.

Já o motorista do carro foi encaminhado para um hospital com ferimentos moderados.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram destruídos.



