Homem morre em acidente entre carro e caminhão na PR-445

Da Redação

Um homem de 54 anos morreu em grave acidente de trânsito nesta terça-feira (30), envolvendo um carro e um caminhão na PR-445, entre Cambé e o Distrito da Warta, em Londrina. O acidente ocorreu por volta das 9h30.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) os veículos bateram de frente na altura do KM 92 . A vítima fatal trafegava num Prisma com placas de Londrina e se envolveu em uma colisão frontal com caminhão Mercedes Benz/Atego 2430 com placas de Blumenau/SC, e seguia em sentido contrário. Após a batida o caminhão que transportava empilhadeiras e baterias colidiu contra um árvore..

O corpo do motorista do Prisma foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé.

continua após publicidade .

O investigador da Delegacia da Policia Civil de Cambé, o perito da criminalística e a equipe do IML estiveram no local.