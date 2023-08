Homem morre em acidente entre caminhão e carro na PR-445 em Cambé

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 33 anos morreu na manhã deste sábado (19) após um acidente entre caminhão e carro. A batida aconteceu na PR-445, em Cambé, norte do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava no banco do passageiro do veículo.

Aos bombeiros, o motorista do caminhão, que seguia para Londrina descarregar a carga que transportava, afirmou que o carro invadiu a pista contrária.

Já o condutor do veículo afirmou à corporação que o caminhão teria invadido a outra pista.

O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outro acidente

Acidente entre carro e caminhão de lixo deixa dois mortos no Paraná

Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão de lixo e um carro, na madrugada deste sábado (19), deixou duas pessoas mortas no bairro Fanny, em Curitiba, capital do Paraná. As vítimas estavam em um veículo Volvo.

De acordo com relato de testemunhas, o carro teria deslizado na pista após realizar uma curva. O automóvel só parou quando acertou o caminhão da coleta de lixo, que estava parado em um semáforo.

O impacto da colisão foi tão forte que empurrou o caminhão por cerca de cinco metros. Segundo o portal RicMais, o veículo estava carregado com mais de dez toneladas de lixo no momento do acidente.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionados, mas os dois ocupantes do carro não resistiram aos graves ferimentos. As vítimas ainda não foram identificadas. Após a batida, o carro teve princípio de incêndio.

Um inquérito policial da Delegacia de Delitos de Trânsito irá apurar as causas do gravíssimo acidente.

Com informações: g1

